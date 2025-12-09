Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 9 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol sigue destacándose como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.

Su propuesta combina el tradicional chance con el universo zodiacal, ofreciendo una experiencia en la que la intuición, la astrología y el azar convergen en una misma apuesta. Esta mezcla única lo ha convertido en la elección favorita de miles de jugadores en todo el país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 9 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 9 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae diariamente a participantes gracias a su dinámica sencilla y a la variedad de posibilidades de apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También existe la opción “Todos los signos”, que permite apostar el mismo número combinándolo con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, pudiendo realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un cambio que incrementó notablemente la participación de los jugadores.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Super Astro Sol es su accesibilidad, ya que permite participar con montos ajustados a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las ventas se realizan exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para hacer efectivo un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol se mantiene como un juego confiable, emocionante y diferente, ideal para quienes desean combinar astrología, suerte y tradición en cada jugada.