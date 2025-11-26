Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos e innovadores de Colombia. Su esencia combina el tradicional chance con el universo del zodiaco, brindando a los apostadores una experiencia en la que la suerte, la intuición y la astrología se encuentran en un mismo escenario.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Cada tarde, miles de jugadores en todo el país eligen un número y un signo zodiacal con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores de este popular juego. Su funcionamiento es sencillo, pero incorpora elementos que lo diferencian de otras modalidades de azar.
Para participar, los jugadores deben:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., lo que incrementa las oportunidades de ganar y fortalece su popularidad entre los aficionados al chance.
El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad y flexibilidad, características que permiten que jugadores con distintos presupuestos puedan participar sin dificultad. Las condiciones son:
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional, lo que garantiza un proceso seguro, transparente y confiable para todos los apostadores.
Reclamar un premio del Super Astro Sol es un proceso rápido y directo. Para hacerlo, los ganadores deben presentar en un punto de venta autorizado los siguientes documentos:
Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:
Con estos lineamientos, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una alternativa atractiva para quienes buscan emoción, suerte y un toque astrológico en sus apuestas diarias.