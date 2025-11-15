Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y populares de Colombia.

Su fórmula única, que mezcla el tradicional chance con el misticismo del zodiaco, lo convierte en una experiencia distinta para quienes buscan poner a prueba su suerte de una manera diferente. Esa combinación de azar, intuición y astrología ha hecho de este sorteo un favorito entre miles de jugadores en todo el país. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el 3634 - Aries ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3634

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 634

Signo zodiacal: Aries

Un formato que une azar y astrología

El Super Astro Sol se diferencia de otros juegos por su formato especial: cada apuesta combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos zodiacales. Esta unión entre destino y astrología le da un toque místico que enriquece la experiencia y atrae tanto a jugadores tradicionales como a quienes creen en la influencia de los astros.



Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.



¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Participar es sencillo y está al alcance de cualquier jugador. Para realizar una apuesta, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si se desea, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar un número con los 12 signos a la vez. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

Este sorteo es accesible para todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todos los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos de venta autorizados para garantizar seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

El proceso de cobro es rápido y seguro. Para reclamar un premio, el jugador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol es mucho más que un sorteo: es una apuesta que combina azar con astrología, creando una experiencia única para quienes confían tanto en sus números como en su signo zodiacal. Su originalidad, transparencia y emoción lo mantienen entre los juegos más apreciados del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.