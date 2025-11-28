Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su propuesta fusiona el tradicional chance con el universo del zodiaco, creando una experiencia en la que se combinan la suerte, la intuición y la astrología.

Gracias a esta mezcla única, se ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Cada tarde, miles de apostadores participan combinando un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado aún más su popularidad.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad, permitiendo que jugadores con diferentes presupuestos puedan participar:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes solo pueden adquirirse en puntos autorizados, garantizando transparencia y seguridad.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

El proceso de reclamación es ágil y simple. Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:



El tiquete original, en buen estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Super Astro Sol continúa destacándose por su combinación de emoción, transparencia y el toque astrológico que lo ha convertido en uno de los juegos preferidos por los apostadores colombianos. Cada tarde, miles de personas confían en su intuición y esperan que la suerte brille a su favor.