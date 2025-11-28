Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia. Su propuesta fusiona el tradicional chance con el universo del zodiaco, creando una experiencia en la que se combinan la suerte, la intuición y la astrología.
Gracias a esta mezcla única, se ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Cada tarde, miles de apostadores participan combinando un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Aunque su dinámica es sencilla, incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado aún más su popularidad.
El Super Astro Sol destaca por su accesibilidad, permitiendo que jugadores con diferentes presupuestos puedan participar:
Los tiquetes solo pueden adquirirse en puntos autorizados, garantizando transparencia y seguridad.
El proceso de reclamación es ágil y simple. Para cobrar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican requisitos adicionales:
El Super Astro Sol continúa destacándose por su combinación de emoción, transparencia y el toque astrológico que lo ha convertido en uno de los juegos preferidos por los apostadores colombianos. Cada tarde, miles de personas confían en su intuición y esperan que la suerte brille a su favor.