Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.
Su propuesta combina el clásico chance con el universo zodiacal, ofreciendo a los apostadores una experiencia en la que se mezclan la intuición, la astrología y la emoción del azar. Esta fórmula lo ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde en el país.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Cada tarde, miles de jugadores participan en este sorteo combinando números y signos zodiacales. Su dinámica es sencilla, pero incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país.
Para jugar, el apostador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., lo que ha aumentado su popularidad y frecuencia de participación.
El Super Astro Sol es accesible para todo tipo de jugadores, gracias a sus rangos flexibles de apuesta:
Los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.
Reclamar un premio es un proceso sencillo. El ganador debe presentarse en un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se deben cumplir requisitos adicionales:
El Super Astro Sol continúa destacándose por su mezcla de emoción, transparencia y el atractivo toque astrológico que lo ha convertido en uno de los juegos preferidos de los apostadores en Colombia.