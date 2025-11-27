Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales e innovadores de Colombia.

Su propuesta combina el clásico chance con el universo zodiacal, ofreciendo a los apostadores una experiencia en la que se mezclan la intuición, la astrología y la emoción del azar. Esta fórmula lo ha convertido en uno de los sorteos más esperados cada tarde en el país.

Número ganador de Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Cada tarde, miles de jugadores participan en este sorteo combinando números y signos zodiacales. Su dinámica es sencilla, pero incorpora elementos que lo diferencian de otros juegos de azar en el país.

Para jugar, el apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También puede escoger la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con las doce combinaciones posibles. Definir el valor de la apuesta, con la opción de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., lo que ha aumentado su popularidad y frecuencia de participación.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es accesible para todo tipo de jugadores, gracias a sus rangos flexibles de apuesta:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Los tiquetes deben comprarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza un proceso seguro y transparente.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Reclamar un premio es un proceso sencillo. El ganador debe presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se deben cumplir requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Super Astro Sol continúa destacándose por su mezcla de emoción, transparencia y el atractivo toque astrológico que lo ha convertido en uno de los juegos preferidos de los apostadores en Colombia.