Resultados Baloto y Revancha del 9 de agosto de 2025: números ganadores y premios entregados

Resultados Baloto y Revancha del 9 de agosto de 2025: números ganadores y premios entregados

El sorteo número 2.537 del Baloto y Revancha dejó miles de nuevos ganadores este sábado 9 de agosto de 2025.

Resultado Baloto Revancha hoy
Resultado Baloto Revancha
Foto: Baloto/elaboración con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 09:15 p. m.

El sorteo número 2.537 del Baloto y Revancha dejó miles de nuevos ganadores. Conozca los números ganadores, la distribución de premios y los acumulados actualizados.

Resultado de Baloto

En el sorteo del Baloto de este sábado 9 de agosto de 2025, los números ganadores fueron: — y la Súper Balota: —.

Resultado de Revancha

Para Baloto Revancha, los números sorteados fueron: — y la Súper Balota: —.

Próximos acumulados: Baloto y Revancha siguen creciendo

Con estos resultados, los acumulados quedan así:

  • Baloto: $13.700 millones
  • Revancha: $2.400 millones

Miles de oportunidades siguen abiertas en el próximo sorteo, por lo que se recomienda verificar los números jugados y mantener el optimismo.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

El próximo sorteo del Baloto se realizará el lunes, 11 de agosto de 2025. Los acumulados siguen creciendo.

¿Cómo jugar al Baloto y activar la Revancha?

Para participar en el Baloto debe elegir 5 números entre el 1 y el 43, y una Superbalota entre el 1 y el 16. Con la opción Revancha, podrá tener una segunda oportunidad de ganar con la misma combinación de números.

Recuerde que puede jugar en puntos autorizados o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos.

