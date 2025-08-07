Resultados Baloto y Revancha miércoles 6 de agosto 2025

El sorteo número 2.536 del Baloto y Revancha dejó miles de nuevos ganadores. Conozca los números ganadores, la distribución de premios y los acumulados actualizados.



Resultado de Baloto

En el sorteo del Baloto de este miércoles 6 de agosto de 2025, los números ganadores fueron: 08, 18, 21, 34, 40 y la Súper Balota: 13.

El acumulado para el próximo sorteo asciende a $13.400 millones, una cifra que sigue creciendo y que mantiene la expectativa entre los jugadores de todo el país.

Resultado de Revancha

Para Baloto Revancha, los números sorteados fueron: 12, 20, 29, 30, 38 y la Súper Balota: 04.

Próximos acumulados: Baloto y Revancha siguen creciendo

Con estos resultados, los acumulados quedan así:



Baloto: $13.400 millones

Revancha: $2.200 millones

Miles de oportunidades siguen abiertas en el próximo sorteo, por lo que se recomienda verificar los números jugados y mantener el optimismo.



¿Cuándo es el próximo sorteo?

El próximo sorteo del Baloto se realizará el sábado, 9 de agosto de 2025. Los acumulados siguen creciendo.



¿Cómo jugar al Baloto y activar la Revancha?

Para participar en el Baloto debe elegir 5 números entre el 1 y el 43, y una Superbalota entre el 1 y el 16. Con la opción Revancha, podrá tener una segunda oportunidad de ganar con la misma combinación de números.

Recuerde que puede jugar en puntos autorizados o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos.

