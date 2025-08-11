Resultados Baloto y Revancha del lunes 11 de agosto de 2025: todos los resultados

El sorteo número 2.538 del Baloto, realizado el lunes 11 de agosto de 2025, dejó un total de 24.969 ganadores y una bolsa de premios que alcanzó los $201.870.750. Aunque ningún participante logró llevarse el acumulado mayor, la jornada entregó importantes sumas en diferentes categorías de aciertos. El nuevo acumulado para el próximo sorteo asciende a $13.800 millones.

Números ganadores del Baloto

Los números ganadores de la noche fueron y la Super Balota . En la categoría de mayor acierto (5 números más Super Balota) no hubo ganadores, por lo que el premio mayor continúa creciendo.

Entre las demás categorías destacaron:

Premios y ganadores de Revancha

En la modalidad Revancha, los números ganadores fueron y la Super Balota. Este sorteo entregó $82.701.550 en premios y registró un total de 19.636 ganadores. El acumulado para el próximo sorteo será de $2.300 millones.

En esta modalidad tampoco hubo ganadores de la máxima categoría (5 números más Super Balota), pero sí se registraron premios relevantes:

Próximo sorteo y oportunidades

El próximo sorteo del Baloto se realizará el lunes 11 de agosto de 2025, con un acumulado de $13.800 millones en la modalidad principal y $2.300 millones en la Revancha. Los jugadores pueden participar comprando su tiquete en puntos autorizados o a través de canales electrónicos habilitados por la red oficial.

Baloto y Revancha continúan siendo dos de los juegos de azar más importantes del país, ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de miles de colombianos en cada sorteo. Con el aumento del acumulado, crece también la expectativa para los próximos resultados

