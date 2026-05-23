Resultados de las Loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos del sábado 23 de mayo de 2026

La jornada de sorteos de este sábado 23 de mayo de 2026 dejó grandes premios y miles de ganadores en diferentes regiones del país. Juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto repartieron más de 30.000 millones de pesos en premios, despertando la expectativa de miles de apostadores que ya revisan sus tiquetes para confirmar si la suerte estuvo de su lado.



Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá volvió a ofrecer el premio mayor más alto entre las loterías territoriales de Colombia, con una bolsa de 15.000 millones de pesos. El resultado del sorteo 4625 fue: en minutos. Verifique en la siguiente imagen los resultados oficiales.



Número ganador de la Lotería del Cauca, sorteo 2611

Desde Popayán, la Lotería del Cauca realizó su sorteo 2611 con un premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador fue: en minutos. A continuación, la imagen con los resultados oficiales.



Baloto y Revancha: resultados del 23 de mayo de 2026

El Baloto, uno de los juegos más populares del país, sorteó un acumulado de 38.600 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció 2.200 millones de pesos adicionales.



Baloto: en minutos.

en minutos. Revancha: en minutos.

Más de 50.000 millones de pesos en premios

La jornada del sábado 23 de mayo de 2026 confirmó una vez más el interés de los colombianos por las loterías y sorteos multimillonarios. Con premios que superaron los 50.000 millones de pesos, miles de personas en todo el país tienen la posibilidad de convertirse en los nuevos millonarios de Colombia.

Para saber si un billete resultó ganador, se recomienda revisar cuidadosamente los números y seguir los procedimientos oficiales de cada sorteo para reclamar los premios.