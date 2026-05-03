Resultados de loterías hoy 2 de mayo de 2026: Baloto, Revancha, Boyacá, Medellín, Santander y Cauca

La jornada del sábado 2 de mayo de 2026 dejó importantes resultados en las principales loterías del país, con premios millonarios distribuidos en distintas regiones y acumulados que siguen creciendo en juegos como Baloto, Lotería de Boyacá, Medellín, Cauca y Santander. A continuación, se presentan los resultados principales de cada sorteo; para conocer el detalle completo de premios, se recomienda revisar las listas oficiales correspondientes.
Lotería de Boyacá: resultado principal
La Lotería de Boyacá entregó su premio mayor de $15.000 millones al número 3370 de la serie 275, consolidándose como uno de los premios más destacados de la jornada. Este sorteo también incluyó múltiples premios secos y bonificaciones adicionales.
Lotería del Cauca: resultado principal
En la Lotería del Cauca, el premio mayor de $8.000 millones fue para el número 0496 con la serie 158, despachado a la ciudad de Medellín. El sorteo también distribuyó varios premios secos de diferentes categorías.
Lotería de Medellín: resultado principal
El premio mayor de la Lotería de Medellín, por $16.000 millones, fue para el número 0708 de la serie 409, acompañado de una amplia lista de premios secos de alto valor que aumentaron la premiación total del sorteo.
Lotería de Santander: resultado principal
La Lotería de Santander entregó su premio mayor de $6.500 millones al número 5048 con la serie 246, despachado a Bucaramanga. Además, el sorteo incluyó premios secos millonarios y categorías adicionales.
Baloto y Revancha: resultados del sorteo
El sorteo 2.651 de Baloto no dejó ganador del premio mayor, por lo que el acumulado sigue creciendo. Los números ganadores fueron 06, 13, 14, 28 y 36, con la Superbalota 05. Por su parte, Revancha también quedó acumulada con los números 10, 12, 13, 24 y 39 y Superbalota 09, aumentando el atractivo para el próximo sorteo.
Recomendación para los jugadores
Siempre es clave verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería. Esta información es de carácter informativo y debe ser validada directamente con el operador autorizado en caso de resultar ganador.
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Resultados del chance hoy
Los resultados de los principales sorteos y chances en Colombia correspondientes al 2 de mayo de 2026 ya están disponibles. En esta jornada se dieron a conocer números ganadores de juegos tradicionales como Antioqueñita, Dorado, Cafetero y Chontico, así como los resultados de Astro Sol y Astro Luna, que incluyen su respectivo signo zodiacal. A continuación, consulte en la tabla el detalle completo de cada sorteo, con su número ganador, quinta o signo y la fecha del sorteo.
|Sorteo
|Número
|Quinta/Signo
|Fecha
|Antioqueñita 1
|0871
|9
|2026-05-02
|Dorado Mañana
|0745
|5
|2026-05-02
|Chontico Millonario
|4971
|6
|2026-05-02
|Paisita 1
|2797
|5
|2026-05-02
|Pijao de Oro
|8048
|7
|2026-05-02
|Culona Día
|8153
|—
|2026-05-02
|Dorado Tarde
|6208
|6
|2026-05-02
|Antioqueñita 2
|3838
|6
|2026-05-02
|Paisita 2
|3478
|—
|2026-05-02
|Cafetero Tarde
|8809
|5
|2026-05-02
|Cafetero Noche
|6868
|5
|2026-05-02
|Chontico Noche
|1614
|3
|2026-05-02
|Dorado Noche
|8420
|6
|2026-05-02
|Astro Sol
|8673
|TAURO
|2026-05-02
|Astro Luna
|1878
|ARIES
|2026-05-02