Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca y Baloto del 18 de julio

La noche del sábado 18 de julio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.

A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.

Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4633

El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:



Premio Mayor ($15.000 Millones): 6405

Serie: 296

Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio 2026: premio mayor y secos

Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2620

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 18 de julio de 2026 su sorteo número 2620. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7643, serie: 296.

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Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2684

Resultados del sorteo de Baloto

En el juego principal de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $48.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por las balotas amarillas: 17, 08, 26, 24, 19 y la súper balota roja con el número 09.

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Resultados del sorteo de Revancha

Por su parte, el sorteo de Revancha del 18 de julio de 2026, que jugaba con un acumulado de $8.000 millones de pesos, arrojó la combinación ganadora de las balotas 05, 31, 32, 34, 06 y la súper balota con el número 08.

