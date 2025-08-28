Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados del Baloto y Revancha de este miércoles 27 de agosto de 2025

Resultados del Baloto y Revancha de este miércoles 27 de agosto de 2025

El Baloto y Revancha dejaron más de 51.000 ganadores en Colombia en el sorteo #2.545 del 27 de agosto de 2025. Consulte aquí los números, premios y acumulados de la jornada.

Números del Baloto Revancha
Baloto Revancha
Foto: Baloto/ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 12:37 a. m.

El sorteo número 2.545 de Baloto y Revancha se realizó este miércoles, 27 de agosto de 2025, y dejó a más de 17.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $100 millones entre acumulados y pagos efectivos.

Resultados del Baloto y Revancha

  • Baloto 23 - 08 - 06 - 20 - 24, Super Balota: 09.
  • Revancha 01 - 43 - 06 - 33 - 14, Super Balota: 06.

Próximos acumulados

  • Baloto: $16.600 millones
  • Revancha: $3.000 millones

El próximo sorteo será este martes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Loterías de hoy

Resultado de loterías