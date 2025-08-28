Resultados del Baloto y Revancha de este miércoles 27 de agosto de 2025

El sorteo número 2.545 de Baloto y Revancha se realizó este miércoles, 27 de agosto de 2025, y dejó a más de 17.000 ganadores en todo el país y una bolsa de premios que superó los $100 millones entre acumulados y pagos efectivos.



Resultados del Baloto y Revancha

Baloto 23 - 08 - 06 - 20 - 24 , Super Balota: 09.

, Super Balota: Revancha 01 - 43 - 06 - 33 - 14, Super Balota: 06.

Próximos acumulados

Baloto: $16.600 millones

$16.600 millones Revancha: $3.000 millones

El próximo sorteo será este martes y mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan convertirse en los próximos millonarios.