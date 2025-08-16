Resultados Extra de Colombia del 16 de agosto: premio mayor, lista de secos y números ganadores

El Sorteo Extraordinario de Colombia volvió a emocionar a los apostadores este sábado en alianza con la Lotería del Quindío, ofreciendo la posibilidad de llevarse premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 14.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más esperados por los jugadores en todo el país.

Para saber si resultó ganador, es indispensable comparar el número y la serie de su billete con los resultados oficiales. Incluso, con la coincidencia de la última cifra del premio mayor ya es posible obtener una ganancia, aunque el sorteo también entrega múltiples premios adicionales.

Número ganador del Extra de Colombia

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia de este sábado 16 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!

Cabe recordar que este sorteo se celebra cada sábado en alianza con loterías tradicionales del país como la de Medellín, Risaralda, Meta, Quindío, entre otras.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

Los ganadores deben tener en cuenta algunos pasos importantes para reclamar su premio, los cuales dependen de la cuantía:



Premios menores: deben reclamarse con el billete original en buen estado ante el distribuidor autorizado o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

deben reclamarse con el billete original en buen estado ante el distribuidor autorizado o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903. Premios superiores a $4.999.999: se requiere presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para efectuar la transferencia electrónica.

se requiere presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para efectuar la transferencia electrónica. Premios superiores a $9.999.999: el pago solo se realiza en las oficinas principales en Bogotá, donde se indicará el procedimiento completo para hacer efectivo el cobro.

En cuanto a los premios promocionales, estos se entregan bajo las condiciones del reglamento vigente, el cual puede consultarse en la parte trasera del billete o en la página oficial del Extra de Colombia.

Si el premio se obtuvo en Bogotá, puede reclamarse directamente en la sede mencionada. En caso de encontrarse en otra ciudad, el ganador debe enviar el desprendible del billete junto con una fotocopia de su cédula y el formato de pago de premios a través de mensajería o acudir a la agencia distribuidora más cercana, donde se explicará el proceso.