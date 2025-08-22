Resultados Lotería de Risaralda, último sorteo viernes 22 de agosto de 2025

La Lotería de Risaralda celebró el pasado viernes 22 de agosto de 2025 su sorteo número 2913, consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales en Colombia. Administrada por la Gobernación de Risaralda, esta lotería no solo reparte millonarios premios cada semana, sino que también destina sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud pública del departamento.

La transmisión oficial se realizó en vivo por TELECAFÉ a las 11:00 p.m., momento en el que miles de apostadores seguían atentos la revelación de los números ganadores con la ilusión de llevarse uno de los grandes premios.

Premio Mayor – $2.333 millones para el nuevo afortunado

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda de este viernes 22 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.333.333.333!



Premios Secos – Más oportunidades de ganar

Además del premio principal, la Lotería de Risaralda entregó numerosos premios secos que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, brindando más posibilidades a los jugadores.

Para conocer el listado completo de ganadores, los jugadores pueden consultar las redes sociales oficiales de la Lotería de Risaralda, donde se publica la imagen oficial del sorteo.

Recomendaciones para los ganadores

Conservar el billete en perfecto estado, ya que es indispensable para reclamar el premio.

Confirmar los números con personal autorizado antes de iniciar cualquier trámite.

Reclamo de premios

Los afortunados pueden dirigirse a la sede oficial de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 #7-53, Pereira, para realizar el proceso de verificación y cobro, siguiendo los protocolos establecidos.

Desde su fundación en 1967, la Lotería de Risaralda no solo ha hecho realidad el sueño de miles de colombianos, sino que también ha sido un pilar en el desarrollo social del departamento. Cada billete es más que un juego: es una contribución directa al bienestar de la región.