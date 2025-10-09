Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 9 de octubre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a llenar de emoción a los apostadores con el sorteo número 2984, realizado el jueves 9 de octubre de 2025.

Este tradicional juego de azar no solo entrega premios millonarios, sino que también cumple un propósito social importante: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor – $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 9 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos del sorteo 2984

Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos que beneficiaron a jugadores en diferentes categorías:



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores de la Lotería del Quindío deben presentar los siguientes documentos según el valor obtenido:



Premios menores a $5.000.000: fotocopia de la cédula y el billete original.

fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de lo anterior, se requiere el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo y dónde juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales están disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

El club de abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para consultar el plan de premios completo y obtener más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial: loteriaquindio.com.co.