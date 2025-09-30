Sinuano Día: número ganador del martes 30 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana. Cada tarde, miles de jugadores esperan con emoción el sorteo, manteniendo viva una tradición que combina suerte, expectativa y sueños de ganar en grande.

Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde el juego forma parte de la vida cotidiana de quienes siguen fielmente cada resultado.

Número ganador de Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes, 30 de septiembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo. De esta forma, los apostadores pueden conocer los resultados en tiempo real y verificar si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Uno de los atractivos de este chance es la variedad de formas de apostar, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial, implementada desde 2025, que ofrece premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es accesible para todo tipo de jugadores, ya que las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio es indispensable cumplir con algunos requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Llevar el documento de identidad original junto con una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:

