Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor tradición y participación en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su sorteo diario lo convierte en una referencia habitual para miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números apostados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en tiempo real a través de canales digitales autorizados.



Vea el sorteo en vivo aquí:

El resultado del chance Sinuano Día de este domingo 4 de enero de 2026 ya fue definido. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Resultados del sorteo Sinuano Día:

Número ganador: ____________________

Dos últimas cifras: ____________________

Tres últimas cifras: ____________________

La quinta: ____________________

(PONER PIEZA DE RESULTADO)

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse minutos después de finalizada la transmisión.



¿Cómo se juega el chance?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de lo anterior, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará también una certificación bancaria, con expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Sinuano Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores del Caribe, gracias a su frecuencia diaria, facilidad de juego y variedad de formas para ganar.