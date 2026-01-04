Sinuano Día: resultado del último sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

Publicidad
El Sinuano Día es uno de los juegos de azar con mayor tradición y participación en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su sorteo diario lo convierte en una referencia habitual para miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado.
Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números apostados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en tiempo real a través de canales digitales autorizados.
El resultado del chance Sinuano Día de este domingo 4 de enero de 2026 ya fue definido. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse minutos después de finalizada la transmisión.
El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
El Sinuano Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores del Caribe, gracias a su frecuencia diaria, facilidad de juego y variedad de formas para ganar.