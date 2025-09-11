Sinuano Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más representativos de la Costa Caribe colombiana. Con gran aceptación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego combina tradición, emoción y premios atractivos, lo que lo mantiene vigente entre miles de apostadores a diario.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días después de las 2:30 p. m., un momento esperado por jugadores de la región Caribe y de otras zonas del país que siguen con expectativa cada resultado.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece múltiples formas de participar, pensadas para distintos estilos y estrategias:



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra o “uña”: acertar la última cifra.

Desde 2025, el Sinuano Día incluyó la quinta balota, una modalidad que aumenta las oportunidades de acceder a premios más altos.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, es indispensable cumplir con ciertos requisitos que varían según el valor obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario).



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto: