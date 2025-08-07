Sinuano Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos y jugados en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo capta la atención de miles de jugadores que apuestan diariamente con la esperanza de acertar el número ganador.

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 7 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Este juego permite realizar apuestas desde tan solo $500 hasta un máximo de $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el número sorteado. Desde 2025, los jugadores también pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de ganar un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p.m. Quienes deseen seguir el evento en vivo pueden hacerlo a través de las plataformas autorizadas.



Cómo se juega el chance

El chance Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de juego, lo que permite a los jugadores elegir la que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. Estas son las principales formas de apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Premia si las cuatro cifras apostadas aparecen en cualquier orden.

Tres cifras directo: El jugador debe acertar las tres últimas cifras, en el orden correcto.

Combinado tres cifras: Se gana si se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Se premia al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: El premio se otorga si se acierta la última cifra del número ganador.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Cobrar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo, pero requiere cumplir con ciertos requisitos según el monto ganado. Estos son los pasos y documentos que debe tener en cuenta:

Documentos esenciales para cualquier premio:



El tiquete original, debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación adicional según el valor del premio (en UVT):

