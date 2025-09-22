Sinuano Día resultado lunes 22 de septiembre de 2025

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos de la región Caribe colombiana. Su popularidad abarca departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde reúne a miles de apostadores que esperan con ilusión convertirse en ganadores de atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 22 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 22 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.. Los participantes tienen la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y conocer de inmediato si la fortuna estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades para apostar, lo que brinda más oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025, con premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todo tipo de apostadores gracias a su rango flexible de apuestas:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar sin restricciones.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Sinuano Día deben presentar los siguientes documentos al momento de reclamar su premio:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio (medido en UVT), se requieren documentos adicionales:

