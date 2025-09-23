En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado martes 23 de septiembre de 2025

Sinuano Día resultado martes 23 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 23 de septiembre.

Sinuano Día.
Sinuano Día.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más reconocidos de la región Caribe colombiana. Su popularidad se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de personas esperan con entusiasmo el sorteo que puede cambiarles la vida con atractivos premios en efectivo.

Número ganador Sinuano Día hoy, lunes 23 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 23 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m.. Los jugadores tienen la opción de seguir la transmisión en vivo y descubrir al instante si la suerte estuvo de su lado.

Modalidades de juego

Una de las razones por las que este chance ha ganado tantos seguidores es la diversidad de formas para apostar, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Entre ellas se encuentran:

  • 4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: las tres últimas cifras exactas.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: las dos últimas cifras exactas.
  • 1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025, con premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día se caracteriza por ser un juego accesible y flexible. Sus rangos permiten que tanto apostadores ocasionales como habituales disfruten sin inconvenientes:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Sinuano Día deben presentar algunos documentos básicos para hacer efectivo su premio:

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días de expedición). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chances y Loterías

Resultados del chance

Sinuano día

Publicidad

Publicidad

Publicidad