Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe.

Su historia, marcada por años de participación y fidelidad, lo ha convertido en un referente nacional que cada día atrae a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad. Para muchos, este sorteo es un ritual de la tarde que combina emoción, expectativa y la ilusión de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 23 de noviembre de 2025, es el 3132 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3132

Tres últimas cifras: 132

Dos últimas cifras: 32

La quinta: 7

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Gracias a este horario estable, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en múltiples regiones, expandiendo su popularidad más allá del Caribe gracias a su transparencia y credibilidad.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Este sorteo cuenta con varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estilos de juego. Cada modalidad ofrece alternativas diseñadas para ampliar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana acertando la última cifra.

se gana acertando la última cifra. Quinta balota: modalidad especial añadida desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de emoción.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Apostar es accesible para todos. Las jugadas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen sin dificultad.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Día mantiene vivo el arraigo cultural y la tradición de la región Caribe. Con su trayectoria sólida y su cercanía con los jugadores, continúa siendo uno de los sorteos más representativos del país, brindando cada tarde una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.