Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe.
Su historia, marcada por años de participación y fidelidad, lo ha convertido en un referente nacional que cada día atrae a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad. Para muchos, este sorteo es un ritual de la tarde que combina emoción, expectativa y la ilusión de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 23 de noviembre de 2025, es el 3132 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Gracias a este horario estable, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en múltiples regiones, expandiendo su popularidad más allá del Caribe gracias a su transparencia y credibilidad.
Este sorteo cuenta con varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estilos de juego. Cada modalidad ofrece alternativas diseñadas para ampliar las posibilidades de ganar:
Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y llena de emoción.
Apostar es accesible para todos. Las jugadas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos participen sin dificultad.
Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
El Sinuano Día mantiene vivo el arraigo cultural y la tradición de la región Caribe. Con su trayectoria sólida y su cercanía con los jugadores, continúa siendo uno de los sorteos más representativos del país, brindando cada tarde una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.