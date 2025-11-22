Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más representativos de la Costa Caribe y uno de los preferidos por miles de jugadores en todo el país.

Con el paso de los años, este chance ha logrado trascender generaciones, convirtiéndose en una tradición que combina entretenimiento, ilusión y participación responsable. Para muchos apostadores, se trata del momento más esperado de la tarde: un espacio que reúne expectativa y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y cuenta con transmisión en vivo para todo el país.

Gracias a este horario fijo, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en varias regiones, consolidando su presencia más allá del Caribe colombiano gracias a su transparencia y puntualidad.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Este sorteo ofrece diferentes opciones de apuesta, lo que permite que cada jugador encuentre la modalidad que mejor se ajuste a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana acertando la última cifra.

se gana acertando la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que desde 2025 entrega premios adicionales.

Esta variedad mantiene el juego dinámico y brinda más oportunidades de ganar en cada sorteo.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Las apuestas son accesibles para todo tipo de jugadores: pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin importar el presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El cobro de premios es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

De acuerdo con el monto obtenido (medido en UVT), se solicitan documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con un profundo arraigo cultural y una trayectoria sólida, el Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales del país. Cada tarde ofrece una nueva oportunidad para jugar, soñar y, con un poco de suerte, ganar.