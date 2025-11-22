Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más representativos de la Costa Caribe y uno de los preferidos por miles de jugadores en todo el país.
Con el paso de los años, este chance ha logrado trascender generaciones, convirtiéndose en una tradición que combina entretenimiento, ilusión y participación responsable. Para muchos apostadores, se trata del momento más esperado de la tarde: un espacio que reúne expectativa y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 22 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y cuenta con transmisión en vivo para todo el país.
Gracias a este horario fijo, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en varias regiones, consolidando su presencia más allá del Caribe colombiano gracias a su transparencia y puntualidad.
Este sorteo ofrece diferentes opciones de apuesta, lo que permite que cada jugador encuentre la modalidad que mejor se ajuste a su estilo:
Esta variedad mantiene el juego dinámico y brinda más oportunidades de ganar en cada sorteo.
Las apuestas son accesibles para todo tipo de jugadores: pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin importar el presupuesto.
El cobro de premios es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:
De acuerdo con el monto obtenido (medido en UVT), se solicitan documentos adicionales:
Con un profundo arraigo cultural y una trayectoria sólida, el Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales del país. Cada tarde ofrece una nueva oportunidad para jugar, soñar y, con un poco de suerte, ganar.