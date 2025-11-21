Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más emblemáticos de la Costa Caribe y uno de los preferidos por miles de apostadores en todo el país.
A lo largo de los años, este sorteo ha trascendido generaciones, manteniendo viva una tradición que mezcla entretenimiento, ilusión y participación responsable. Muchos jugadores lo consideran un momento esperado de la tarde, una costumbre que reúne expectativa y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 21 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.
Este horario estable ha convertido al sorteo en un momento habitual de la tarde, permitiendo que seguidores de distintas regiones lo sigan en tiempo real. Su puntualidad y transparencia han impulsado su expansión más allá del Caribe colombiano.
El sorteo ofrece varias opciones de juego para que cada apostador pueda elegir la que mejor se adapte a su estilo:
La diversidad de modalidades mantiene el juego dinámico, accesible y con múltiples maneras de ganar.
Las apuestas son económicas y flexibles. Los jugadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la entrada tanto a apostadores nuevos como a quienes juegan con mayor frecuencia.
El proceso de cobro es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con:
Dependiendo del premio, medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
Con un arraigo cultural profundo, el Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.