Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más emblemáticos de la Costa Caribe y uno de los preferidos por miles de apostadores en todo el país.

A lo largo de los años, este sorteo ha trascendido generaciones, manteniendo viva una tradición que mezcla entretenimiento, ilusión y participación responsable. Muchos jugadores lo consideran un momento esperado de la tarde, una costumbre que reúne expectativa y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 21 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.

Este horario estable ha convertido al sorteo en un momento habitual de la tarde, permitiendo que seguidores de distintas regiones lo sigan en tiempo real. Su puntualidad y transparencia han impulsado su expansión más allá del Caribe colombiano.



Modalidades del Sinuano Día

El sorteo ofrece varias opciones de juego para que cada apostador pueda elegir la que mejor se adapte a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana acertando la última cifra.

se gana acertando la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

La diversidad de modalidades mantiene el juego dinámico, accesible y con múltiples maneras de ganar.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Las apuestas son económicas y flexibles. Los jugadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la entrada tanto a apostadores nuevos como a quienes juegan con mayor frecuencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del premio, medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con un arraigo cultural profundo, el Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.