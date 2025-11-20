Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su reconocimiento nacional se ha fortalecido gracias a la transparencia en cada transmisión, la emoción que genera entre los apostadores y la lealtad de miles de jugadores que consultan sus resultados a diario.
Para muchos, este sorteo se ha convertido en un ritual que combina ilusión, entretenimiento y participación responsable, manteniendo viva una tradición que cruza generaciones. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 20 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.
Este horario fijo ha permitido que miles de jugadores mantengan una conexión constante con el sorteo, convirtiéndolo en un momento habitual cada tarde.
Su puntualidad y transparencia han impulsado su expansión más allá de la región Caribe, logrando seguidores en distintas zonas del país.
El sorteo ofrece una variedad de modalidades diseñadas para que cada jugador encuentre la opción que mejor se adapte a su estilo:
La variedad de opciones mantiene el juego dinámico, accesible y con múltiples oportunidades para ganar.
El Sinuano Día es un sorteo económico y flexible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores nuevos y de apostadores más experimentados.
El proceso de cobro es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del monto ganado, medido en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:
Con una tradición que une emoción, confianza y arraigo cultural en la región Caribe, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.