Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su reconocimiento nacional se ha fortalecido gracias a la transparencia en cada transmisión, la emoción que genera entre los apostadores y la lealtad de miles de jugadores que consultan sus resultados a diario.

Para muchos, este sorteo se ha convertido en un ritual que combina ilusión, entretenimiento y participación responsable, manteniendo viva una tradición que cruza generaciones. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 20 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Este horario fijo ha permitido que miles de jugadores mantengan una conexión constante con el sorteo, convirtiéndolo en un momento habitual cada tarde.



Su puntualidad y transparencia han impulsado su expansión más allá de la región Caribe, logrando seguidores en distintas zonas del país.



Modalidades del Sinuano Día

El sorteo ofrece una variedad de modalidades diseñadas para que cada jugador encuentre la opción que mejor se adapte a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana acertando la última cifra.

se gana acertando la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

La variedad de opciones mantiene el juego dinámico, accesible y con múltiples oportunidades para ganar.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un sorteo económico y flexible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de jugadores nuevos y de apostadores más experimentados.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

El proceso de cobro es rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, medido en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con una tradición que une emoción, confianza y arraigo cultural en la región Caribe, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.