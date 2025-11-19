Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana. Su reconocimiento nacional se debe a la transparencia de sus sorteos, la emoción que genera entre los apostadores y la fidelidad de miles de jugadores que siguen sus resultados todos los días.

Para muchos colombianos, este juego se ha convertido en un ritual diario que despierta ilusión y promueve una participación responsable.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 19 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha permitido que los apostadores mantengan una conexión estable con el juego, sintonizando cada tarde para descubrir si la suerte los acompaña.

La puntualidad y la transparencia han impulsado su popularidad más allá de la región Caribe, sumando jugadores en diferentes zonas de Colombia.



Modalidades del Sinuano Día

Uno de los principales atractivos del Sinuano Día es la variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras finales en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincide la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

Esta variedad mantiene el juego dinámico, emocionante y accesible, tanto para quienes se inician como para los jugadores más experimentados.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por ser un juego económico y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos. Esto lo ha convertido en uno de los juegos de azar más populares y queridos del país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con una tradición que combina emoción, confianza y arraigo en la región Caribe, el Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más apreciados por los colombianos, reafirmándose como un clásico del entretenimiento diario.