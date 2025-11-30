Sinuano Día resultado último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y apreciados de la Costa Caribe. Con la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha convertido en un símbolo de emoción diaria y en un referente para apostadores en todo el país.
Cada tarde, la expectativa crece en torno al número ganador y la posibilidad de transformar el día con un buen premio. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 30 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Su historia, transparencia y horario fijo lo han convertido en un acompañante habitual de las tardes en la región Caribe y en otras zonas del país.
El juego ofrece diversas formas de participar, de modo que cada apostador puede elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo:
Esta variedad mantiene el sorteo dinámico, accesible y lleno de oportunidades para los jugadores.
Participar en este sorteo es sencillo y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, permitiendo que personas con diferentes presupuestos se sumen sin dificultad.
Para hacer efectivo un premio, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con:
Según el valor del premio (calculado en UVT), pueden requerirse documentos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas del Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que genera y la confianza del público lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde, miles de jugadores renuevan la ilusión de que la suerte les sonría.