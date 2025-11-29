Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe. Con una participación constante de miles de apostadores, este chance se ha convertido en un símbolo de emoción diaria y en un referente para jugadores en todo el país.
Cada tarde, la expectativa crece alrededor del número ganador y de la posibilidad de llevarse un premio que puede cambiar el día de cualquiera. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 29 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario fijo lo han convertido en un acompañante frecuente de las tardes en la región Caribe y en buena parte del territorio nacional.
El Sinuano Día cuenta con distintas formas de participar, lo que permite a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia:
La variedad de opciones hace que cada sorteo sea dinámico, accesible y lleno de posibilidades para los apostadores.
Participar es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 y pueden llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos se sumen al juego sin complicaciones.
Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas del Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que genera y la confianza de sus jugadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte les sonría.