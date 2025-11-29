Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe. Con una participación constante de miles de apostadores, este chance se ha convertido en un símbolo de emoción diaria y en un referente para jugadores en todo el país.

Cada tarde, la expectativa crece alrededor del número ganador y de la posibilidad de llevarse un premio que puede cambiar el día de cualquiera. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 29 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su trayectoria, transparencia y horario fijo lo han convertido en un acompañante frecuente de las tardes en la región Caribe y en buena parte del territorio nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con distintas formas de participar, lo que permite a cada jugador elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

acertar únicamente la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

La variedad de opciones hace que cada sorteo sea dinámico, accesible y lleno de posibilidades para los apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar es sencillo y económico. Las apuestas van desde $500 y pueden llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos se sumen al juego sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio, los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una copia legible.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas del Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que genera y la confianza de sus jugadores lo consolidan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte les sonría.