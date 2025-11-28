Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la Costa Caribe.

Con la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha convertido en un referente nacional. Cada tarde reúne a quienes disfrutan la emoción del sorteo, la expectativa por el resultado y la posibilidad real de ganar. Vea el sorteo en vivo aquí:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su trayectoria transparente lo han convertido en un acompañante habitual de las tardes en la región Caribe y en gran parte de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajusta a su estilo o estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

acertar únicamente la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

La variedad de opciones permite vivir un sorteo dinámico, accesible y lleno de posibilidades.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en este sorteo es económico y sencillo. Las apuestas pueden hacerse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos disfruten del juego sin complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una copia legible.

Según el valor del premio (expresado en UVT), se pueden solicitar documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas en el Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que despierta y la confianza de los jugadores lo posicionan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.