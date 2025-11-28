Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la Costa Caribe.
Con la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha convertido en un referente nacional. Cada tarde reúne a quienes disfrutan la emoción del sorteo, la expectativa por el resultado y la posibilidad real de ganar. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 28 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su trayectoria transparente lo han convertido en un acompañante habitual de las tardes en la región Caribe y en gran parte de Colombia.
El Sinuano Día ofrece varias formas de participar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajusta a su estilo o estrategia:
La variedad de opciones permite vivir un sorteo dinámico, accesible y lleno de posibilidades.
Participar en este sorteo es económico y sencillo. Las apuestas pueden hacerse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos disfruten del juego sin complicaciones.
Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio (expresado en UVT), se pueden solicitar documentos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas en el Caribe colombiano. Su constancia, la emoción que despierta y la confianza de los jugadores lo posicionan como uno de los sorteos más respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.