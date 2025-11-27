Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y queridos en la Costa Caribe.

Con una trayectoria marcada por la participación constante de miles de jugadores, este chance se ha convertido en un referente nacional. Cada tarde reúne a quienes buscan un momento de emoción, expectativa y la posibilidad real de ganar. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 27 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Su horario constante lo ha convertido en un acompañante habitual de las tardes, y su transparencia ha impulsado su reconocimiento más allá del Caribe colombiano.



Modalidades de juego del Sinuano Día

Este sorteo ofrece diversas modalidades para que cada jugador elija cómo desea poner a prueba su intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

acertar únicamente la última cifra. Quinta balota: modalidad especial añadida desde 2025 que entrega premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y accesible para todo tipo de apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Apostar en el Sinuano Día es económico y sencillo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y subir hasta $25.000, permitiendo que cualquier persona participe de acuerdo con su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores pueden reclamar su premio en un punto autorizado, presentando:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo parte del arraigo cultural del Caribe colombiano. Su historia, su constancia y la confianza de los jugadores lo mantienen como uno de los sorteos más representativos y respetados del país. Cada tarde renueva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.