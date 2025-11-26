Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en la Costa Caribe. Con una historia marcada por la participación constante de miles de jugadores, este sorteo se ha convertido en un referente nacional que, cada tarde, reúne a quienes buscan una nueva oportunidad de ganar.

Para muchos apostadores, el Sinuano Día es casi un ritual que mezcla expectativa, emoción y la ilusión de acertar el premio mayor.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 26 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo lo ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en diversas regiones, y su transparencia, sumada al reconocimiento nacional, ha impulsado su popularidad más allá del Caribe.



Modalidades de juego del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a su manera de jugar. Estas son las principales opciones:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite ganar con las mismas cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: posibilidad de acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando solo la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial añadida desde 2025 que ofrece premios adicionales.

La variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, accesible y entretenida para todo tipo de apostadores.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que cualquier persona pueda sumarse sin inconvenientes y según su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores pueden reclamar su premio en cualquier punto autorizado, presentando:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia legible.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Día sigue formando parte del arraigo cultural del Caribe colombiano. Su trayectoria sólida, el respaldo de los jugadores y su presencia diaria lo mantienen como uno de los sorteos más representativos y confiables del país.