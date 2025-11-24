Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe. Su trayectoria, respaldada por años de participación constante, lo ha convertido en un referente nacional que cada tarde atrae a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad.

Para muchos, este sorteo es casi un ritual: mezcla emoción, expectativa y la ilusión de llevarse el premio mayor.



Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 24 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Gracias a este horario fijo, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en varias regiones. Su transparencia y credibilidad también han impulsado su popularidad más allá del Caribe.



Modalidades de juego del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a distintos estilos de juego. Cada opción brinda alternativas diseñadas para incrementar las posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando solamente la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial incorporada desde 2025, que entrega premios adicionales.

Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, emocionante y accesible para todo tipo de apostadores.



¿Cuánto vale jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es económico y está al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que facilita que personas con distintos presupuestos puedan jugar sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquier punto autorizado, presentando:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El Sinuano Día conserva vivo el arraigo cultural y la tradición de la región Caribe. Su trayectoria sólida, sumada a su cercanía con los jugadores, lo mantiene como uno de los sorteos más representativos del país.