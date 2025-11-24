Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día sigue posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y queridos de la Costa Caribe. Su trayectoria, respaldada por años de participación constante, lo ha convertido en un referente nacional que cada tarde atrae a miles de jugadores en busca de una nueva oportunidad.
Para muchos, este sorteo es casi un ritual: mezcla emoción, expectativa y la ilusión de llevarse el premio mayor.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 24 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Gracias a este horario fijo, se ha convertido en un acompañante habitual de las tardes en varias regiones. Su transparencia y credibilidad también han impulsado su popularidad más allá del Caribe.
El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a distintos estilos de juego. Cada opción brinda alternativas diseñadas para incrementar las posibilidades de ganar:
Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica, emocionante y accesible para todo tipo de apostadores.
Participar en el Sinuano Día es económico y está al alcance de todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que facilita que personas con distintos presupuestos puedan jugar sin complicaciones.
Los ganadores pueden reclamar su premio en cualquier punto autorizado, presentando:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse documentos adicionales:
El Sinuano Día conserva vivo el arraigo cultural y la tradición de la región Caribe. Su trayectoria sólida, sumada a su cercanía con los jugadores, lo mantiene como uno de los sorteos más representativos del país.