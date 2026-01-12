Sinuano Día resultado último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores siguen a diario sus resultados.

Gracias a su trayectoria y a la constancia de sus sorteos, este chance se ha consolidado como una opción habitual para quienes disfrutan de este tipo de juegos. Su popularidad radica en una mecánica sencilla y en la facilidad para realizar apuestas, lo que lo posiciona como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 2632 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 2632

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 632

La quinta: 8

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 2632 - 8.

Desde el año 2025, el Sinuano Día incorporó la “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias siempre que este número se acierte de manera simultánea con las demás cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial puede consultarse después de las 2:30 de la tarde. La puntualidad en cada jornada y la transparencia del proceso se han convertido en factores clave para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una práctica popular.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, presupuesto y forma de jugar.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos. Esta flexibilidad ha sido fundamental para mantener su carácter popular y su amplia aceptación a nivel nacional.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Día depende del valor obtenido, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):

