Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana.
Su combinación de transparencia, emoción y constancia ha hecho que miles de personas lo sigan a diario, convirtiéndose en un ritual que despierta ilusión y diversión responsable.
El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025, es el 1061 - 2. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha permitido que los jugadores creen un vínculo constante con el juego, conectando cada tarde para descubrir si la suerte está de su lado.
La puntualidad y la transparencia del sorteo han llevado a que su popularidad se extienda más allá de la región Caribe, llegando a apostadores de distintas partes de Colombia.
El atractivo del Sinuano Día también radica en la variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta:
Esta variedad mantiene el juego dinámico, emocionante y accesible, tanto para jugadores nuevos como para los más experimentados.
El Sinuano Día es reconocido por su accesibilidad económica, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000. Esto permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de grandes inversiones, convirtiéndolo en uno de los juegos de azar más populares del país.
Reclamar un premio del Sinuano Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se requieren documentos adicionales:
Con años de trayectoria basados en confianza, emoción y tradición Caribe, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, consolidando su lugar como un clásico del entretenimiento diario.