Sinuano Día resultado último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana.

Su combinación de transparencia, emoción y constancia ha hecho que miles de personas lo sigan a diario, convirtiéndose en un ritual que despierta ilusión y diversión responsable.

Número ganador de Sinuano Día hoy, lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025, es el 1061 - 2. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1061

Tres últimas cifras: 061

Dos últimas cifras: 61

La quinta: 2

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha permitido que los jugadores creen un vínculo constante con el juego, conectando cada tarde para descubrir si la suerte está de su lado.



La puntualidad y la transparencia del sorteo han llevado a que su popularidad se extienda más allá de la región Caribe, llegando a apostadores de distintas partes de Colombia.



Modalidades del Sinuano Día

El atractivo del Sinuano Día también radica en la variedad de modalidades, pensadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, entrega premios adicionales.

Esta variedad mantiene el juego dinámico, emocionante y accesible, tanto para jugadores nuevos como para los más experimentados.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es reconocido por su accesibilidad económica, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000. Esto permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de grandes inversiones, convirtiéndolo en uno de los juegos de azar más populares del país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con años de trayectoria basados en confianza, emoción y tradición Caribe, el Sinuano Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, consolidando su lugar como un clásico del entretenimiento diario.