Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y emblemáticos de la Costa Caribe.

Su mezcla de transparencia, emoción y constancia lo ha llevado a consolidarse como una cita diaria para miles de colombianos que siguen el sorteo con ilusión y responsabilidad. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 15 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Este horario fijo ha fortalecido la relación con su comunidad de jugadores, quienes cada tarde conectan con el sorteo para descubrir si la suerte está de su lado. Gracias a esta puntualidad y a su reconocida transparencia, el juego ha logrado ampliar su alcance más allá del Caribe, conquistando a apostadores en diversas regiones.



Modalidades del Sinuano Día

El atractivo del Sinuano Día también está en la variedad de modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

acierto de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que desde 2025 entrega premios adicionales.

Gracias a esta oferta, el juego se mantiene dinámico, emocionante y accesible para jugadores nuevos y experimentados.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es conocido por su accesibilidad económica. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000, lo que permite que cualquier persona participe sin necesidad de invertir grandes sumas. Esta combinación de bajo costo y opciones atractivas de premio lo convierte en uno de los juegos más populares del país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso claro y seguro. El ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Además, según el valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con una trayectoria marcada por la confianza, la emoción y la tradición Caribe, el Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia. Cada tarde ofrece una nueva oportunidad para soñar, jugar y, con un poco de suerte, ganar.