Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, gracias a su mezcla de tradición, emoción y total transparencia en cada sorteo.

A lo largo de los años, este juego ha conquistado a miles de apostadores en todo el país, hasta volverse una costumbre diaria para quienes disfrutan poner a prueba su intuición con responsabilidad y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 14 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. y se transmite en vivo para todo el país.

Gracias a su puntualidad y credibilidad, ha consolidado una comunidad fiel de jugadores que cada tarde sigue con atención la emisión, esperando ver su número ganador. Su popularidad ha logrado trascender la región Caribe y atraer apostadores de distintas zonas de Colombia.



Modalidades de juego

Parte del éxito del Sinuano Día está en la variedad de sus modalidades, pensadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

las cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, otorga premios adicionales.

Estas alternativas mantienen el juego dinámico y atractivo, ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes se acercan por primera vez al mundo del chance.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todo tipo de presupuestos.



Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes sumas, manteniendo siempre la posibilidad de obtener excelentes premios.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día no solo ofrece la posibilidad de ganar, sino que también representa la tradición y alegría del Caribe colombiano. Su historia, marcada por la confianza y la emoción, lo mantiene como uno de los juegos de azar más queridos del país, brindando cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.