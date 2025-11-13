Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, gracias a su combinación de tradición, emoción y transparencia.

A lo largo de los años, este sorteo ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, convirtiéndose en una costumbre diaria para quienes disfrutan de probar su suerte con responsabilidad y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultados del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 13 de noviembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Esta puntualidad ha fortalecido la fidelidad de su comunidad de jugadores, que cada tarde sigue con entusiasmo el desarrollo del sorteo esperando ver su número ganador.

Gracias a su constancia, transparencia y credibilidad, el Sinuano Día ha logrado trascender las fronteras de la región Caribe, atrayendo apostadores de diferentes zonas de Colombia.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Día es la variedad de sus modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción ofrece una forma única de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

las cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

coincidencia con la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

Esta diversidad mantiene el juego dinámico, accesible y emocionante, ideal tanto para apostadores experimentados como para quienes participan por primera vez.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día destaca por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que personas de diferentes niveles económicos participen y disfruten de la emoción del azar.



Este equilibrio entre bajo costo y atractivos premios ha convertido al Sinuano Día en uno de los juegos más populares entre los colombianos.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una expresión de la tradición y la alegría del Caribe colombiano. Su historia, marcada por la confianza y la emoción, lo mantiene como uno de los juegos de azar más importantes y queridos del país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.