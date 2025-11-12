Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana.

Con una historia marcada por la emoción, la esperanza y la confianza, este chance ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, convirtiéndose en una verdadera tradición diaria para quienes disfrutan de probar su suerte.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 12 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia. Esta puntualidad ha fortalecido una comunidad de jugadores fieles que, cada tarde, siguen con entusiasmo el resultado, esperando ver su número entre los ganadores.

Gracias a su constancia, transparencia y credibilidad, el Sinuano Día ha logrado trascender las fronteras de la región Caribe, sumando apostadores en diferentes zonas del país.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Día es la diversidad de sus modalidades, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción brinda una experiencia diferente y una oportunidad única de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

Esta variedad mantiene el juego dinámico y emocionante, atrayendo tanto a apostadores experimentados como a quienes se animan a participar por primera vez.



Valor de las apuestas

El éxito del Sinuano Día también radica en su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite que personas de distintos niveles económicos puedan participar. Este equilibrio entre bajo costo y atractivos premios ha convertido al juego en una de las opciones más populares entre los colombianos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se exigen algunos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con una trayectoria que combina tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día se mantiene como uno de los referentes más importantes del chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.