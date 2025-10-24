Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 24 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana, uniendo tradición, emoción y confianza en cada sorteo.

Con su estilo cercano y su trayectoria reconocida, este juego se ha convertido en una cita diaria para miles de personas que siguen los resultados con ilusión, esperanza y la fe de que la suerte les sonría. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 24 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario constante ha hecho del sorteo una tradición diaria en la región Caribe, donde miles de apostadores se conectan para seguir el momento en que la suerte elige a los ganadores.

La constancia y transparencia del sorteo han sido clave para fortalecer la confianza del público y mantener su creciente popularidad a nivel nacional.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Día es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos. Cada opción ofrece diferentes niveles de emoción y posibilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 con premios adicionales.

Esta diversidad ha permitido que el Sinuano Día mantenga su atractivo y emoción, siendo un juego que combina suerte, estrategia y tradición en cada tirada.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible y económico, pensado para que cualquier persona pueda participar sin realizar grandes inversiones.



Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000 pesos, lo que permite a los jugadores elegir el monto según su presupuesto y estilo de juego. Esta flexibilidad ha sido clave para mantener su popularidad en todo el país.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de tradición, emoción y transparencia, el Sinuano Día continúa siendo un referente en los juegos de azar de Colombia, llevando alegría y esperanza a miles de hogares que cada tarde confían en la magia de los números.