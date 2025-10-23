Sinuano Día resultado último sorteo hoy jueves 23 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y apreciados de la Costa Caribe colombiana.

Con una trayectoria que combina tradición, confianza y emoción, este sorteo diario se ha convertido en una cita imperdible para miles de personas que siguen sus resultados con la ilusión de cambiar su suerte. Vea el sorteo en vivo aquí:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo ha convertido al juego en un hábito para muchos apostadores de la región Caribe y otras zonas del país, donde el sorteo sigue ganando popularidad gracias a su transparencia y tradición.



Modalidades de juego

El Sinuano Día ofrece diversas formas de jugar, lo que lo hace atractivo tanto para jugadores experimentados como para quienes prueban suerte por primera vez. Sus modalidades se adaptan a diferentes estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025, con premios adicionales.

Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia única, llena de expectativa y emoción para los seguidores del juego.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se destaca por ser un juego económico y accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de invertir grandes sumas. Su flexibilidad y precios bajos lo mantienen como una opción popular para quienes disfrutan del chance de manera responsable.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un trámite seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este proceso garantiza la transparencia y confianza del sorteo, respaldando el compromiso del Sinuano Día con sus jugadores y su tradición de premiar la suerte de miles de colombianos cada día.