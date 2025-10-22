Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 22 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos de la Costa Caribe colombiana. Su larga trayectoria, transparencia y la emoción que despierta en cada jornada lo han posicionado como una cita infaltable para miles de jugadores que buscan cambiar su suerte y disfrutar de un momento de expectativa diaria.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 22 de octubre

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 22 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo. Este horario constante ha convertido al juego en un hábito para muchos apostadores, no solo en la región Caribe, sino también en otras partes del país, donde continúa ganando popularidad y consolidando su base de seguidores.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día se explica, en gran medida, por la diversidad de modalidades que ofrece, diseñadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos de los jugadores. Entre las opciones más populares se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial introducida en 2025 que ofrece premios adicionales.

Cada opción representa una oportunidad distinta de ganar, manteniendo la emoción de los sorteos y atrayendo tanto a jugadores experimentados como a quienes se inician en el mundo de las apuestas.



Valor de las apuestas

Una de las claves del éxito del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo la participación sin grandes inversiones. Esta flexibilidad convierte al juego en una opción atractiva para todo tipo de público, garantizando su permanencia en el gusto popular.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

