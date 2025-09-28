Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas prueban su suerte con la ilusión de ganar, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde este sorteo ya es parte de la tradición popular.

Número ganador de Sinuano Noche de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Noche de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Su éxito radica en dos aspectos clave: la facilidad para jugar y la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace accesible para todos los bolsillos. Además, desde 2025, con la incorporación de la quinta balota, el sorteo ganó mayor atractivo, ya que amplió las oportunidades de acierto y aumentó la expectativa en cada jugada.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por los canales oficiales. De esta manera, los jugadores pueden conocer los resultados de inmediato, asegurando un proceso completamente transparente.



Modalidades de apuesta

Este juego ofrece varias formas de participación, adaptándose a los diferentes estilos de los apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: cualquier orden de las cuatro cifras.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad entrega premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan, lo que mantiene viva la emoción en cada sorteo.



Cómo reclamar los premios

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro, siempre que el ganador presente los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del monto ganado, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

