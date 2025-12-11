Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más emblemáticos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este sorteo ha dejado de ser un simple juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que reúne a miles de jugadores en torno a la expectativa de acertar el número ganador.

La noche del jueves, 11 de diciembre de 2025, no fue la excepción. Como cada jornada, los apostadores siguieron atentos la transmisión oficial para conocer el resultado del día.

Número ganador del Sinuano Noche – 11 de diciembre de 2025

La organización confirmó la siguiente combinación ganadora:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota

Este resultado definió la suerte de cientos de jugadores y mantuvo viva la emoción que caracteriza a este reconocido sorteo nocturno.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su combinación de tradición y accesibilidad. Con apuestas disponibles desde $500 hasta $25.000, este chance permite participar a personas con diferentes presupuestos, manteniéndose como una alternativa popular en toda la región.

Durante 2025, el juego incorporó una novedad destacada: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las oportunidades de ganar y añadió un nuevo nivel de emoción. Esta actualización logró modernizar el sorteo sin perder su esencia clásica.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario estable facilita el seguimiento del sorteo y garantiza un proceso transparente para todos los participantes.



La claridad en la divulgación de los resultados y la rigurosidad del procedimiento fortalecen la credibilidad del juego, posicionándolo como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos tipos de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata ): acierto de las dos últimas cifras.

): acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores principiantes como experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Para reclamar un premio, el proceso es sencillo y seguro. El apostador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, se requieren documentos adicionales:

