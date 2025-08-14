Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su fama radica en ofrecer la posibilidad de transformar una pequeña apuesta en un premio importante, consolidándose como una tradición nocturna para miles de jugadores.

Resultado oficial del Sinuano Noche de hoy

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de llevarse un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días y sus resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m., generando gran expectativa entre los seguidores que esperan conocer la combinación ganadora.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche permite apostar desde $500 hasta $25.000 y ofrece varias formas de participación, cada una con su propia tabla de premios:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar cualquier premio del Sinuano Noche, el jugador debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible. En algunos casos, documentos adicionales según el valor ganado (medido en UVT).

El proceso de cobro puede variar dependiendo del monto, por lo que siempre se recomienda verificar la información oficial antes de realizar el reclamo.