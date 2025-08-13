Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la posibilidad de transformar una apuesta pequeña en un premio importante, convirtiéndose en una tradición nocturna para miles de personas.

Con montos de participación que van desde $500 hasta $25.000, este chance reta a los jugadores a acertar las cifras exactas del sorteo, tal como se anuncian de izquierda a derecha.

Resultado oficial del Sinuano Noche de hoy

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el Sinuano Noche incorporó la quinta balota, un número adicional que brinda la oportunidad de aumentar considerablemente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m., generando gran expectativa entre sus seguidores.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche ofrece diversas formas de apostar, cada una con su propia tabla de premios:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar cualquier premio del Sinuano Noche, es indispensable presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

En algunos casos, documentos adicionales según el valor ganado (en UVT).

El proceso de cobro puede variar según el monto, por lo que siempre se recomienda verificar la información oficial antes de reclamar.