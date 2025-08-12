Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de la Costa Caribe colombiana, con gran presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su encanto radica en la posibilidad de convertir una apuesta pequeña en un premio importante, lo que lo ha convertido en una tradición nocturna para miles de jugadores.

Con montos de participación desde $500 hasta $25.000, este chance desafía a los apostadores a acertar las cifras en el orden exacto tal como son anunciadas en el sorteo, de izquierda a derecha.

Resultado oficial del Sinuano Noche de hoy

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el Sinuano Noche incorporó la “quinta balota” o número adicional, una modalidad extra que permite aumentar considerablemente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m., generando gran expectativa entre sus seguidores.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche ofrece diferentes formas de apostar, cada una con su propia tabla de premios según la cantidad y el orden de aciertos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar cualquier premio del Sinuano Noche, el jugador debe presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

En algunos casos, documentos adicionales según el valor ganado (en UVT).

El proceso de cobro puede variar según el monto, pero siempre es importante verificar la información oficial antes de reclamar.