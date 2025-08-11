Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la emoción de apostar pequeñas sumas con la posibilidad de obtener grandes premios.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, siempre con el objetivo de acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo.



Resultado oficial del Sinuano Noche de hoy

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de agregar la “quinta balota” o número adicional, una apuesta extra que puede aumentar considerablemente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m.



Modalidades de juego

El Sinuano Noche ofrece varias formas de apostar, cada una con premios diferentes según la cantidad y el orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro varía según el valor ganado, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Documentos adicionales según el premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: formato SIPLAFT disponible en el Punto de Venta.

formato SIPLAFT disponible en el Punto de Venta. Mayor a 182 UVT: además, certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.

El Sinuano Noche sigue siendo una cita nocturna para miles de apostadores que buscan la suerte y la emoción en cada jugada, con la ilusión de convertir unos pocos pesos en una gran ganancia.