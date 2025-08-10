Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más emblemáticos y apreciados en la Costa Caribe colombiana, con gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este reconocido chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con el objetivo de acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo.

Resultado del sorteo de hoy, domingo 10 de agosto

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, los jugadores cuentan además con la posibilidad de agregar la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que puede aumentar notablemente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logre:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del valor ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar ciertos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):

