En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Epa Colombia
Álvaro Uribe
Sentencia a Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 18 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 18 de septiembre de 2025.

Sinuano Noche resultado del último sorteo
Imagen creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

El Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana. Su tradición es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas apuestan cada noche con montos que van desde $500 hasta $25.000, con la ilusión de llevarse un premio.

Resultado oficial del 18 de septiembre de 2025

En el sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

La incorporación de la quinta balota en 2025 le agregó un nivel extra de emoción, ampliando las combinaciones posibles y aumentando las oportunidades de ganar.

Hora y canales para consultar resultados

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados se publican en tiempo real a través de los canales oficiales, lo que garantiza transparencia y permite a los apostadores verificar de inmediato si la suerte los acompañó.

Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Sinuano Noche es la diversidad de apuestas, que se adaptan a distintos estilos y presupuestos:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acierto de las cuatro cifras en orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincidencia de las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra o uña: premio para la última cifra.

Cada modalidad otorga diferentes premios, de acuerdo con el número y el orden de las cifras acertadas.

Pasos para reclamar el premio

Cobrar un premio es un proceso ágil siempre que se cumplan los requisitos:

Documentos básicos:

  • Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original y una fotocopia.

Requisitos según el monto (en UVT):

  • Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: además, diligenciar el Formato SIPLAFT en puntos autorizados.
  • Más de 182 UVT: presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles. Con su combinación de tradición, emoción y premios, el Sinuano Noche continúa siendo una cita nocturna obligada para los amantes del chance en la región Caribe.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sinuano noche

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad