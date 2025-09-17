Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más queridos y tradicionales de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores prueban su suerte cada noche con apuestas que van desde $500 hasta $25.000.

Resultado oficial del último sorteo

En la noche del miércoles, 17 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Esta quinta balota, implementada en 2025, le ha dado un toque extra de emoción al juego, al ampliar las combinaciones y multiplicar las oportunidades de ganar.



Hora y canales oficiales

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados pueden consultarse en tiempo real a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y permite a los apostadores confirmar al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Sinuano Noche es la variedad de apuestas, pensadas para distintos estilos y presupuestos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras : tres últimas cifras en cualquier orden.

: tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: premio por la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes según el número y el orden de las cifras acertadas.



Cómo cobrar los premios

Reclamar un premio es un trámite sencillo siempre que se presenten los documentos exigidos:

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):



Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

diligenciar el Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia en un plazo de hasta ocho días hábiles.